Стало известно о состоянии петербурженки, которую пнул полицейский

https://static.news.ru/photo/8d507c90-5e15-11eb-9f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербурженка, которую пнул ногой в живот полицейский, «чувствует себя великолепно», сообщил директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский. По его словам, женщину, которую госпитализировали после участия в несанкционированной акции протеста, скоро выпишут из больницы.

У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал, — заявил изданию «Подъём» Мануковский.

Однако, по данным портала Baza, состояние 54-летней Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, её перевели в реанимацию, она находится без сознания.

Как писал NEWS.ru, в полиции Санкт-Петербурга намерены провести проверку видео, на котором запечатлено, как сотрудник ОМОНа сильно бьёт женщину в живот в ходе несанкционированного митинга. Об этом заявил начальник управления информации ГУ МВД по Северной столице Вячеслав Степченко.

Не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

«ОВД-Инфо» сообщил о почти двух тысячах задержанных участников акций в России, среди которых 681 человек — в Москве, 274 — в Санкт-Петербурге, 95 — в Новосибирске.