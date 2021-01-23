В РФ задержали почти две тысячи человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/a3c05de6-5d99-11eb-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Российской Федерации прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На них правоохранители задержали 1955 человек, свидетельствуют данные «ОВД-Инфо».

Согласно приводящимся на сайте сведениям, больше всего людей задержано в Москве. Там количество задержанных по состоянию на 19:27 составляет 681. На втором месте Санкт-Петербург (274), а на третьем — Новосибирск (95).

Меньше всего задержанных (по одному человеку) в Миассе, Липецке, Магнитогорске, Боре, Прохладном, Уяре, Россоши и других городах РФ.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге штаб оппозиционера Алексея Навального призвал протестующих «завершить прогулку». Также в организации поблагодарили всех, кто принял участие в акции протеста 23 января. Протестующие были названы смелыми людьми.