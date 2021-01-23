Петербургский штаб Навального призвал «завершить прогулку»

https://static.news.ru/photo/9fa7eee2-5d92-11eb-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге штаб оппозиционера Алексея Навального призвал протестующих «завершить прогулку».

Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы, — сообщил штаб в своём Telegram-канале.

Также в организации поблагодарили всех, кто принял участие в акции протеста 23 января. Протестующие были названы смелыми людьми.

Мы доказали, что способны отстоять Алексея Навального и нашу свободу, — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что на незаконных митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге правоохранители задержали порядка 230 человек. Бойцы ОМОНа разогнали протестующих с Марсова поля. Люди, убегая, в ответ кидали в правоохранителей снежками.

В Москве несогласованная акция протеста проходила на Пушкинской площади, полиция жёстко задерживала участников митинга. По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 300 человек, всего по России — 1090 человек.

На территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан, сообщал NEWS.ru.