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В России задержали более 1300 участников протестных акций

17:31, 23 января 2021 477
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

К настоящему моменту известно, что в сумме в разных городах задержаны более 1300 человек. В Москве — 400 граждан. На территории столицы между митингующими и силовыми структурами начались столкновения. Росгвардейцы вытеснили людей с Пушкинской площади, где начался протест. Теперь люди разделились — часть находится в районе Тверской улицы, другая часть — на Страстном бульваре, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Журналисты утверждают, что в Москве на митинг вышли 40 тысяч человек. В МВД говорят, что митингующих не более четырёх тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали супругу арестованного оппозиционного политика Алексея Навального Юлию.

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