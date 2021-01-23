Силовики задержали жену Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/fef0bd98-5d79-11eb-963f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали супругу арестованного оппозиционного политика Алексея Навального Юлию. Это произошло во время акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы в поддержку оппозиционера. О задержании сама Юлия Навальная сообщила на своей официальной странице в социальной сети.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги. В Москве задержали более 30 человек, по стране — более 800.

В столице одной из задержанных оказалась сторонница Навального, юрист Любовь Соболь. Позднее о своём задержании сообщила жена политика.

Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке, — подписала она снимок в Instagram. В качестве геолокации в посте указана Манежная площадь.

Как ранее передавал NEWS.ru, граждане, собравшиеся в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на улицу Тверскую. Толпа митингующих двинулась в сторону Манежной площади. Среди участников акции, как передают очевидцы, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём.