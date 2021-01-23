Протестующие в Москве двинулись в сторону Манежной площади

https://static.news.ru/photo/4527c2a8-5d74-11eb-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Граждане, собравшиеся в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на улицу Тверскую. Толпа митингующих двинулась в сторону Манежной площади. Среди участников акции, как передают очевидцы, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём.

Ранее стало известно, что на Пушкинской площади в центре Москвы собрались около четырёх тысяч человек. Таковы официальные данные МВД. Не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

По имеющейся информации, в столице уже задержали более 30 человек. В частности, одной из задержанных оказалась сторонница Навального, юрист Любовь Соболь.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы протестующие напали на сотрудников правоохранительных органов. Мужчину-полицейского толкнули, с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет. Ещё одного из сотрудников затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор.