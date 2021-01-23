Протестующие атаковали полицейских на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/461cd934-5d72-11eb-af64-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы протестующие напали на полицейских.

Мужчину-полицейского толкнули, с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет. Ещё одного из сотрудников затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, отмечает ТАСС.

Сообщается, что полицию на площади регулярно забрасывают снежками и кусками льда. При этом время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных.

Полиция в мегафоны предупреждает, что акция протеста незаконна и просит покинуть площадь. При этом задерживают наиболее активных участников.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники штаба политика призвали всех принять участие в акциях протеста и требовать освобождения политика, которого задержали по прилёту в Россию 17 января.

Навального обвиняют в нарушении режима условного наказания по так называемому делу «Ив Роше». Прокуратура требует для него реального тюремного срока.

Как писал NEWS.ru, на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 369 человек. Задержания прошли в 40 городах России.