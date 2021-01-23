369 человек задержаны на акциях в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/741ea436-5d6b-11eb-af6a-fa163e074e61_660.jpg Новосибирск Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 369 человек. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

По его данным, на 13:30 задержания прошли в 40 городах. В Москве к этому моменту задержали только четырёх человек. Так, одним из первых в отделение увели мужчину, который пытался выступить перед протестующими с речью. Задержали также блогера и журналиста Илью Варламова.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги. Оппозиционер вернулся из Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. На следующий день его арестовали на 30 суток.

ФСИН объявила блогера в розыск 29 декабря 2020 года из-за нарушений обязательств приговора по так называемому делу «Ив Роше». Сейчас Навальный находится в спецблоке «Матросской Тишины». 22 января в социальной сети Instagram было опубликовано обращение оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, на Пушкинской площади в Москве усилены меры безопасности. Она перекрыта металлическими заграждениями, бойцы ОМОНа и подразделения второго оперативного полка полиции, предназначенного для борьбы с беспорядками, направлены к месту возможного сбора протестующих. Силовики имеют при себе мегафоны.