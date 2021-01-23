На Пушкинской площади в Москве усилены меры безопасности

https://static.news.ru/photo/b3412fe8-5d5d-11eb-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Столичные правоохранительные органы усилили меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы на фоне готовящихся 23 января несанкционированных акций протеста в городе.

Площадь перекрыта металлическими заграждениями, к месту возможного сбора протестующих направлены бойцы ОМОНа и подразделения второго оперативного полка полиции, предназначенного для борьбы с беспорядками. У силовиков есть при себе мегафоны, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Также на площади дежурят дружинники. Перекрыты все, кроме одного, выходы со станций метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Театральная». В районе площади припарковано несколько автозаков.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили основателя оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru писал, что в дальневосточных городах в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий.