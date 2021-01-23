Полиция на Дальнем Востоке задержала десятки человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/cd6e77da-5d4f-11eb-b27c-fa163e074e61_660.jpg Задержанание участника несанкционированной акции во Владивостоке Фото: teamnavalny_vl/vk.com

На территории дальневосточных городов в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево.

Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили основателя ФБК, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Отмечается, что в Хабаровске на митинг вышли от 200 до 250 человек, примерно 40 из них задержали. В числе задержанных координатор местного штаба господина Навального Алексей Ворсин, журналисты RusNews Сергей Плотников и Даниил Куликов.

Во Владивостоке на улицы вышли примерно три тысячи человек, по оценкам СМИ. Власти утверждают, что в митинге участвуют не более 500 демонстрантов. В городе, исходя из имеющихся сведений, уже задержали до 20 человек.

В Якутске акция в поддержку Навального проходит при 50 градусах мороза. На митинг вышли около 50 человек. Задержанные есть, но об их количестве не сообщается.

На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек. Полиция никого не задержала, передаёт «Коммерсант».

Тем временем «ОВД-инфо» сообщает, что в 13 российских городах к настоящему моменту задержаны 48 граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, участники несанкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. Один из митингующих — журналист Юрий Дудь.

Собравшиеся требуют отставки президента России Владимира Путина и выкрикивают лозунги «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин, уходи» и «Верни дворец народу». В месте проведения несогласованной демонстрации оцеплением стоят сотрудники ОМОНа.