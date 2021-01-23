Митингующие перекрыли центральную улицу во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/2f02496c-5d4c-11eb-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_vl/vk.com

Участники несанкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока.

На улицы города поддержать арестованного основателя ФБК вышли около трёх тысяч человек, сообщает с места событий корреспондент «Коммерсанта». Большинство участников акции — молодёжь. Уже были задержаны более 10 человек.

Митингующие требуют отставки президента России Владимира Путина и выкрикивают лозунги «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин, уходи» и «Верни дворец народу». В месте проведения несогласованной демонстрации оцеплением стоят сотрудники ОМОНа.

На акцию в поддержку Навального во Владивостоке пришёл журналист и блогер Юрий Дудь. Участники акции протестов публикуют фотографии с ним в социальных сетях.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили основателя ФБК, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку Навального, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.

Отмечалось, что правоохранительные органы Москвы будут «незамедлительно реагировать» на нарушения правопорядка в случае организации несогласованных массовых мероприятий в городе. В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации и не выходить на незаконные митинги.