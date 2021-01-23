На Пушкинской площади задержали блогера Илью Варламова

https://static.news.ru/photo/f5ac5ea2-5d67-11eb-ad41-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 23 января, на Пушкинской площади в центре Москвы во время несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального задержали блогера и фотографа Илью Варламова.

В столице и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее стало известно, что в Москве начали задерживать митингующих. По оценкам журналистов, с площади силовики увели примерно 30 человек. Пока задержали только мужчин и молодых людей. Немногим позже появилась информация, согласно которой один из задержанных на площади — фотограф и блогер Илья Варламов.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.