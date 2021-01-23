Алексей Навальный написал обращение из СИЗО

https://static.news.ru/photo/077b2a0c-5cc1-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Арестованный на 30 суток оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО «Матросская Тишина».

Я переживал, как там наше расследование про дворец Путина. Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются, — сообщил Навальный в Instagram.

Он признался, что не ожидал, что видео наберёт больше 40 млн просмотров. Навальный поблагодарил своих сторонников, а также школьников, которые устроили «беспредел в TikTok».

А 40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздаётся особо громкий топот ножек и крики: «Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы „Новичком“», — заявил блогер.

Навальный подчеркнул, что в его планы не входит каким-либо образом заканчивать жизнь самоубийством. Также он рассказал о своём очень хорошем самочувствии — давление как у космонавта, сердечный приступ исключён.

Моё психоэмоциональное состояние совершенно стабильно, — отметил Навальный.

По его словам, снаружи тюрьмы «много хороший людей и подмога придёт».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой полагает, что в 2021 году в России будут происходить внутренние и внешние попытки раскачать и дестабилизировать ситуацию.

Сторонники Навального призывают людей на несанкционированную акцию 23 января. NEWS.ru разбирался, удастся ли адептам оппозиционера раскачать ситуацию в стране.