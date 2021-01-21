В МВД ждут попыток дестабилизации политической ситуации в РФ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0c6ab2be-5bd9-11eb-8c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году в России стоит ждать как внутренних, так и внешних попыток раскачать и дестабилизировать политическую ситуацию в стране, считает первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определённую напряжённость в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, — приводит его слова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, первый замглавы МВД РФ заявил о готовности правоохранительных органов привлечь к ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированной акции 23 января.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пришли по месту прописки к соратнице арестованного оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову, а также к журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву.