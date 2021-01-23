В МВД проверяют видео, на котором сотрудник ОМОНа бьёт женщину в живот

https://static.news.ru/photo/8045c122-5da2-11eb-b404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга проведёт проверку видео, на котором запечатлено, как сотрудник ОМОНа сильно бьёт женщину в живот в ходе несанкционированного митинга. Об этом журналистам заявил начальник управления информации ГУ МВД по Северной столице Вячеслав Степченко.

Изучаем это видео, — приводит РБК слова представителя силовой структуры.

Ранее стало известно, что на акции протеста на Пушкинской площади в Москве сотрудник ОМОНа применил силу к корреспонденту Кристине Сафоновой. Она рассказала, что боец специального подразделения Росгвардии начал бить её за то, что она снимала происходящее.

Напомним, не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Как писал NEWS.ru, «ОВД-Инфо» сообщил о почти двух тысячах задержанных участников акций протеста в России, среди которых 681 человек — в Москве, 274 — в Санкт-Петербурге, 95 — в Новосибирске.