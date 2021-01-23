СМИ: в Москве на митинге омоновец ударил журналистку

https://static.news.ru/photo/b6a7d42c-5d7e-11eb-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

На несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в Москве сотрудник ОМОНа применил силу к корреспонденту Кристине Сафоновой. Она рассказала, что боец специального подразделения Росгвардии начал бить её за то, что она снимала происходящее.

Журналистка «Медузы» утверждает , что на ней был жилет «Пресса». При этом в редакции издания отметили, что сотрудница находилась на Пушкинской площади по заданию работодателя.

В России на митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержаны уже более тысячи человек. На акции протеста в Москве задержали жену блогера, Юлию, и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая разговаривала в момент задержания с журналистами на Пушкинской площади.

Ранее на митинге в Москве избили мужчину, развернувшего плакат против Навального, сообщал NEWS.ru.