СМИ: в Москве на митинге омоновец ударил журналистку

На несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в Москве сотрудник ОМОНа применил силу к корреспонденту Кристине Сафоновой. Она рассказала, что боец специального подразделения Росгвардии начал бить её за то, что она снимала происходящее.
Журналистка «Медузы»
В России на митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержаны уже более тысячи человек. На акции протеста в Москве задержали жену блогера, Юлию, и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая разговаривала в момент задержания с журналистами на Пушкинской площади.
Ранее на митинге в Москве избили мужчину, развернувшего плакат против Навального, сообщал NEWS.ru.