На акциях в поддержку Навального задержали более тысячи человек

https://static.news.ru/photo/1544fcd8-5d81-11eb-8bc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали более тысячи человек на несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящих сегодня в разных городах России. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

По состоянию на 16:02 мск, в ходе акций «Свободу Навальному» задержали 1090 человек, говорится в Telegram-канале правозащитного проекта.

Ранее СМИ сообщили, что в несанкционированном митинге в Москве участвуют порядка 15 тысяч человек, по данным МВД, количество участников — четыре тысячи. Правоохранители перекрыли Манежную площадь, полиция пропускает только тех, кто её покидает. Проводятся точечные задержания.

Как сообщал NEWS.ru, участники несанкционированного митинга перекрыли проезжую часть на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Ранее на акции, проходящей на Сенатской площади города начались задержания. Протестующие были вытеснены с площади и переместились к Исаакиевскому собору и Манежу.

Напомним, сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.