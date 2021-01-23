Участники митинга в Петербурге перекрыли Невский проспект

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Участники несанкционированного митинга в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального перекрыли проезжую часть на Невском проспекте.

После начала задержаний часть участников протеста покинула Сенатскую площадь и направилась к Исаакиевскому собору через Александровский сад, пишет «Фонтанка». Затем люди вышли на Гороховую улицу и перекрыли её. Другая часть протестующих сразу вышла на Невский проспект и полностью перекрыла проезжую часть. На Казанском мосту дорогу им преграждает оцепление ОМОНа.

Ранее на несанкционированной акции, проходящей на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, начались задержания. Протестующие были вытеснены с площади и переместились к Исаакиевскому собору и Манежу.

Одним из первых был задержан корреспондент «Фонтанки», несмотря на наличие удостоверения и редакционного задания, а также специального жилета и нарукавника. Незадолго до этого на Сенатской площади задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.

Как сообщал NEWS.ru, в разных российских городах, где проходят несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Начального, число задержанных увеличилось до 863.