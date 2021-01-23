На Сенатской площади в Петербурге начались задержания

https://static.news.ru/photo/2bee925c-5d70-11eb-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящей в данный момент в Санкт-Петербурге, начались задержания. Группу протестующих полицейские вытеснили с Сенатской площади, но они переместились к Исаакиевскому собору и Манежу.

В числе первых сотрудники ОМОНа задержали корреспондента «Фонтанки» после того, как на него указал сотрудник полиции. При этом на журналиста были надеты специальный жилет и нарукавник, которые выдают сотрудникам СМИ для работы на публичных массовых мероприятиях. На служебное удостоверение и редакционное задание ОМОН также не обратил внимание. Позже выяснилось, что «аккредитация» на это мероприятие есть только у телеканалов «Россия» и Первый.

Незадолго до этого на Сенатской площади задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.

Как писал NEWS.ru, протестующих, пришедших на Пушкинскую площадь в Москве, полицейские постоянно предупреждают в мегафоны, что акция незаконна, и просят соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, девушки-полицейские выдают маски тем, кто пришёл без них.

По оценкам журналистов, с площади силовики увели примерно 30 человек. Пока задержали только мужчин и молодых людей. Немногим позже появилась информация, согласно которой один из задержанных на площади — фотограф и блогер Илья Варламов. У него проверили документы, после чего отпустили.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.