На Сенатской площади в Петербурге начались задержания

На несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящей в данный момент в Санкт-Петербурге, начались задержания. Группу протестующих полицейские вытеснили с Сенатской площади, но они переместились к Исаакиевскому собору и Манежу.
В числе первых сотрудники ОМОНа
Незадолго до этого на Сенатской площади задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
Как писал NEWS.ru, протестующих, пришедших на Пушкинскую площадь в Москве, полицейские постоянно предупреждают в мегафоны, что акция незаконна, и просят соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, девушки-полицейские выдают маски тем, кто пришёл без них.
По оценкам журналистов, с площади силовики увели примерно 30 человек. Пока задержали только мужчин и молодых людей. Немногим позже появилась информация, согласно которой один из задержанных на площади — фотограф и блогер Илья Варламов. У него проверили документы, после чего отпустили.
Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.