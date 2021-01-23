Полицейские в Москве раздают маски митингующим

https://static.news.ru/photo/4414a2a2-5d6d-11eb-aba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Протестующих, пришедших на Пушкинскую площадь в Москве, полицейские постоянно предупреждают в мегафоны, что акция незаконна и просят соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, девушки-полицейские выдают маски тем, кто пришёл без них.

Просьба соблюдать меры безопасности против коронавирусной инфекции. Соблюдайте дистанцию, надевайте маски и перчатки, — цитирует ТАСС призывы полицейских.

Ранее стало известно, что в Москве начали задерживать митингующих. По оценкам журналистов, с площади силовики увели примерно 30 человек. Пока задержали только мужчин и молодых людей. Немногим позже появилась информация, согласно которой один из задержанных на площади — фотограф и блогер Илья Варламов. Однако у него проверили документы, после чего его отпустили.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.

Как писал NEWS.ru, в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность. Отмечается, что правоохранительные органы Москвы будут «незамедлительно реагировать» на нарушения правопорядка в случае организации несогласованных массовых мероприятий в городе. В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации и не выходить на незаконные митинги.