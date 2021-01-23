В России на митингах в поддержку Навального задержаны уже 863 человека

https://static.news.ru/photo/f3ace5d2-5d7a-11eb-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В разных российских городах, где проходят несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Начального, число задержанных увеличилось до 863. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

В столице на Пушкинской площади полицейские задержали 191 участника. По официальным данным МВД, сейчас в центре Москвы собрались порядка четырёх тысяч человек.

С призывом выйти на несанкционированные митинги к россиянам в соцсетях ранее обратились активисты региональных штабов политика.

ФСИН объявила Навального в розыск 29 декабря 2020 года из-за нарушений обязательств приговора по так называемому делу «Ив Роше». 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево.

Он прилетел из Берлина, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными. Навальный сейчас находится в спецблоке «Матросской Тишины».

На акции протеста в Москве уже задержали жену блогера, Юлию, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая разговаривала в момент задержания с журналистами на Пушкинской площади, в руки полиции также попал фотограф и блогер Илья Варламов, сообщал NEWS.ru.