Любовь Соболь задержана в Москве на Пушкинской площади

https://static.news.ru/photo/8b9c036c-5d6e-11eb-8f5d-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: AP Photo/Denis Kaminev/ТАСС

На несанкционированной акции в столице была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания она разговаривала с журналистами на Пушкинской площади.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Соболь была задержана буквально через несколько минут, после того как приехала на акцию, сообщает корреспондент «Дождя». Она успела сказать, что горда жить в одной стране с людьми, которые вышли высказать свою позицию и которым небезразлична судьба России.

Ранее Симоновский суд оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает её адвокат Владимир Воронин.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Как писал NEWS.ru, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой считает, что в 2021 году в России стоит ждать как внутренних, так и внешних попыток раскачать и дестабилизировать политическую ситуацию в стране.