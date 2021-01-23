Любовь Соболь задержана в Москве на Пушкинской площади

На несанкционированной акции в столице была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания она разговаривала с журналистами на Пушкинской площади.
23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.
Соболь была задержана буквально через несколько минут, после того как приехала на акцию,
Ранее Симоновский суд оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает её адвокат Владимир Воронин.
Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.
Как писал NEWS.ru, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой считает, что в 2021 году в России стоит ждать как внутренних, так и внешних попыток раскачать и дестабилизировать политическую ситуацию в стране.