Алексея Навального арестовали на 30 суток

https://static.news.ru/photo/2cb85e54-5995-11eb-a025-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Вернувшийся на родину российский оппозиционер Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда доставили задержанного в Шереметьево политика.

Я не понимаю, что происходит. Меня на одну минуту вывели из камеры для встречи с адвокатом. Я пришел сюда — здесь происходит заседание Химкинского суда. <...> Называется это всё открытое заседание Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моём взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции — я не понимаю, — приводит РБК слова Навального из «зала суда».

Отмечается, что судебное заседание по делу о нарушении Навальным испытательного срока назначено на 29 января.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 января оппозиционера Алексея Навального, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».