Навальный передал «привет» из спецблока «Матросской тишины»

https://static.news.ru/photo/2d52ad1a-5afd-11eb-8ced-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Арестованный оппозиционный политик Алексей Навальный на своей официальной странице опубликовал пост, в котором передал всем подписчика «привет» из спецблока столичного СИЗО «Матросская тишина».

Он отметил, что раньше читал об этом месте в книгах. А теперь оказался там сам. Такая вот «русская жизнь», подметил оппозиционер. По словам Навального, его камера похожа на палату, в которой он очнулся несколько месяцев назад после предполагаемого отравления. Сейчас мужчина тоже находится в комнате с окном и железной кроватью, из которой нельзя выйти. Правда, на этот раз спальное место не оснащено опцией, помогающей менять положение рук и ног. Зато в тело не втыкают иглы, сказал Навальный, что является плюсом.

Политик подчеркнул, что не жалеет о своём возвращении на родину. Как заявил Навальный, иначе он поступить не мог. И в этом, по его признанию, нет пафоса или жертвенности — только рациональный подход.

Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции. Коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого из нас. Так почему же мы должны покорно это терпеть? — написано на странице Навального в Instagram.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле не опасаются массовых протестов из-за ситуации с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Однако призывы к организации акций власти считают чем-то тревожным. Подобные действия могут быть поводом для анализа на предмет выявления подстрекательства к незаконным действиям. Об этом в разговоре с журналистами 19 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.