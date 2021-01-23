СМИ: в митинге в поддержку Навального в Москве участвует 15 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/9b6b5a10-5d7b-11eb-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Издание Znak.com сообщает, что на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального пришло 15 тысяч человек. В МВД же говорят, что цифра значительно скромнее.

Корреспондент издания передаёт, что на митинг пришли жена оппозиционера, которую уже задержали, а также его мама. На акции присутствует глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

По сообщению издания, полиция на митинге действует достаточно жёстко. Митингующих задерживают, а они в ответ бросаются в ОМОН снежками. После этого, как передаёт Znak.com, следуют избиения.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Тем временем в ГУ МВД по столице, как писал NEWS.ru, сообщили, что на несанкционированный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального на Пушкинской площади в центре Москвы собрались около четырёх тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают предупреждать о незаконности акции. Кроме того, они задержали наиболее активных ее участников.