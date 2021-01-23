МВД: в Москве на несогласованную акцию пришло около четырёх тысяч человек

https://static.news.ru/photo/93490700-5d72-11eb-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

На несанкционированный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального на Пушкинской площади в центре Москвы собрались около 4 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по столице.

На Пушкинской площади на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, — сказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают предупреждать о незаконности акции. Кроме того, они задержали наиболее активных ее участников.

В Москве и других российских городах 23 января проходят несанкционированные властями митинги и демонстрации в поддержку арестованного блогера и оппозиционера Алексея Навального. На акцию на Пушкинской площади в Москве пришли жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и его мать Людмила Ивановна. На несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 369 человек. Задержания прошли в 40 городах России.

Основателя ФБК задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина», писал NEWS.ru.