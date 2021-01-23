В Москве перекрыта Манежная площадь

https://static.news.ru/photo/efa0930c-5d80-11eb-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Манежная площадь у Кремля перекрыта в Москве. Полиция пропускает только тех, кто её покидает.

Ограждения выставлены как на поверхности, так и в подземных переходах, полицейские позволяют только выйти. Пока остаётся неясным, когда доступ туда будет снова открыт.

До начала акции на Манежную площадь пускали лишь тех, у кого были билеты в Кремль и на каток. Участники акции уходят по Моховой улице: некоторые пытаются найти альтернативные пути доступа на площадь, некоторые решают уйти в другие места скопления людей.

Отмечается, что на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в столице пришло 15 тысяч человек. В МВД же говорят, что цифра значительно скромнее — около четырёх тысяч человек.

Полиция проводит точечные задержания. В ответ протестующие бросают в ОМОН снежки.

Также ранее сообщалось, что толпа митингующих двинулась по Тверской в сторону Манежной площади. Среди участников акции, как передают очевидцы, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку Навального которого арестовали на 30 суток после прилёта из Германии, где он лечился от последствий отравления. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы протестующие напали на сотрудников правоохранительных органов. С женщины-полицейского хотели снять бронежилет, с сотрудника правоохранительных органов сорвали видеорегистратор.