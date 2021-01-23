На митинге в Москве избили мужчину, развернувшего плакат против Навального

https://static.news.ru/photo/e086e02a-5d7a-11eb-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Участники митинга на Пушкинской площади в поддержку оппозиционера Алексея Навального избили молодого человека, который забрался на фонарный столб и развернул плакат против политика.

Несколько мужчин из числа митингующих забрались вслед за молодым человеком на столб, начали его избивать, в результате чего он упал со столба. Плакат молодого человека содержал нецензурную рифму в отношении Навального, а также призыв депортировать его.

Ранее стало известно, что на Пушкинской площади в центре Москвы собрались около четырёх тысяч человек. Таковы официальные данные МВД. Не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал NEWS.ru, правоохранители задержали на митинге в Москве супругу Навального Юлию. О задержании сама Юлия Навальная сообщила на своей официальной странице в социальной сети. Как сообщает «ОВД-Инфо», количество задержанных на несанкционированных акциях в российских городах выросло до 863.