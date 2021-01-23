В России 23 января задержали более 3,3 тысячи демонстрантов

https://static.news.ru/photo/a58762d8-5e1a-11eb-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных участников несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошедших во многих российских городах, превысило 3,3 тысячи человек.

Согласно последним данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», по всей стране задержаны 3324 человека, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Официальных данных о числе задержанных от МВД России пока не поступало.

По оценкам разных СМИ и организаций, в Москве на акцию в поддержку Навального пришли от 15 до 50 тысяч человек. В «Русской службе Би-би-си» демонстрации назвали крупнейшей несанкционированной акцией протеста в России за последние десять лет.

В то же время в Министерстве внутренних дел РФ сообщали, что к 14:40 на московской акции насчитывалось около четырёх тысяч человек, других оценок ведомство пока не приводило.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru писал, что полиция проводит проверку по факту распространения листовок при задержании на несанкционированной акции в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.