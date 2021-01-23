Проводится проверка по распространению памяток на митинге в Москве

https://static.news.ru/photo/61aa15ae-5e1c-11eb-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полиция проводит проверку по факту распространения листовок при задержании на несанкционированной акции в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

В тамбуре книжного магазина «Циолковский» в Пятницком переулке были обнаружены 152 листовки с памятками при задержании полицейскими на акции в поддержку Навального, — рассказал источник в разговоре с ТАСС.

По данному факту проводится проверка.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Агитаторы его штаба неоднократно призывали россиян выйти на улицы «погулять».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что Следком и Верховный суд одобрили предложение депутата Госдумы Евгения Марченко сажать на пять лет за вовлечение подростков в митинги и на 10 лет за склонение их к организации беспорядков. В Верховном суде уточнили, что по проекту имеются замечания юридико-технического характера.

Марченко предложил внести изменения в статью 151 Уголовного кодекса РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В данный момент за привлечение детей в акции протеста максимальное наказание — штраф от 50 до 100 тысяч рублей для физических и должностных лиц соответственно