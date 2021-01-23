СК и ВС выступили за тюремные сроки для привлекающих детей на митинги

https://static.news.ru/photo/830b79ae-5d3b-11eb-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следком и Верховный суд одобрили предложение депутата Госдумы Евгения Марченко сажать на пять лет за вовлечение подростков в митинги и на 10 лет за склонение их к организации беспорядков.

Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается, — сказано в отзыве Следственного комитета РФ. Его приводит РИА Новости.

В Верховном суде уточнили, что по проекту имеются замечания юридико-технического характера.

Марченко предложил внести изменения в статью 151 Уголовного кодекса РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В данный момент за привлечение детей в акции протеста максимальное наказание — штраф от 50 до 100 тысяч рублей для физических и должностных лиц соответственно.

Как сообщил ранее NEWS.ru, несогласованная акция протеста прошла в Хабаровске. В ней приняли участие около 250 человек. Также в городе прошли первые задержания — блогеров, которые вели прямую трансляцию, и руководителя штаба Алексея Навального в Хабаровске.

Ранее сам блогер призвал своих сторонников выйти 23 января на акции протеста. Причиной стало его задержание 17 января по прилёте в Москву из Берлина. ФСИН обвиняет его в несоблюдении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».