В Хабаровске на акции в поддержку Навального начались задержания

https://static.news.ru/photo/0062be36-5d3b-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/teamnavalny/t.me

Несогласованная акция протеста прошла в Хабаровске. В ней приняли участие около 250 человек, сообщила администрация города.

Около 250 человек приняли участие сегодня в несанкционированной <...> акции на площади Ленина. Сотрудники правопорядка действуют корректно, обеспечивая общественную безопасность, — говорится в официальном сообщении, которое цитирует ТАСС.

В администрации добавили, что люди собрались у центрального фонтана, безопасность в городе обеспечивали сотрудники полиции.

МВД России по Хабаровску накануне предупредило граждан, что за участие в несанкционированных акциях 23 января будут наказывать по закону.

При этом очевидцы сообщили о первых задержаниях. Как пишет хабаровское агентство DVHAB.RU, пока их не так много.

Двух-трёх человек за последние несколько минут уже задержали, — сказано в сообщении.

В частности, СМИ пишут, что в полицию отправились блогеры, которые вели прямую трансляцию с места событий. Задержан и координатор хабаровского штаба Навального.

17 января по возвращении из Германии был арестован Алексей Навальный. ФСИН обвиняет его в несоблюдении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше», писал ранее NEWS.ru.

Россиян, которые занимаются привлечением детей к митингам, предложили сажать на пять лет. 10-летний срок могут ввести за склонение их к организации беспорядков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко.