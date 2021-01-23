Госдума предложила сажать за привлечение подростков к митингам на 5 лет

https://static.news.ru/photo/23a453e2-5d2b-11eb-9acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva / globallookpress

Россиян, которые занимаются привлечением детей к митингам, предложили сажать на пять лет. 10-летний срок могут ввести за склонение их к организации беспорядков.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко, сообщили РИА Новости. Изменения он предложил внести в статью 151 Уголовного кодекса РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Сейчас за подобные действия максимальное наказание — штраф в размере 50 тысяч рублей для граждан и 100 тысяч — для должностных лиц.

При этом, считает автор проекта, реальным организаторам удаётся уйти от ответственности, а под раздачу могут попасть «первые попавшиеся».

А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы, — сказал Марченко.

Он отметил, что сейчас из-за участвующих в различных митингах подростков административную ответственность зачастую несут именно родители, дисциплинарные меры затрагивают руководителей учебных заведений.

С требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в противоправные действия, обратился Роскомнадзор к социальной сети TikTok, писал ранее NEWS.ru.