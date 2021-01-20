Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах

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С требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в противоправные действия, обратился Роскомнадзор к социальной сети TikTok. Об этом сообщила пресс-службы ведомства.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что в TikTok распространяются материалы с «призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». Роскомнадзор с аналогичным требованием обратился ко всем соцсетям информационным ресурсам и СМИ.

К акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призывали его сторонники. Политик был задержан в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Суд арестовал его на 30 суток.

Ранее Госдума приняла закон, разрешающий Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы, если те допускают «цензуру». Проект закона был внесён на рассмотрение парламента 18 ноября. Уже 23 декабря он был принят в окончательном, третьем чтении, а 25-го одобрен Советом Федерации, писал NEWS.ru.