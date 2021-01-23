МВД в Петербурге пока не установило личность пнувшего женщину полицейского

https://static.news.ru/photo/cde5e678-5e24-11eb-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_spb/twitter.com

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу заявили, что личность полицейского, который накануне, во время несанкционированной протестной акции ударил женщину ногой в живот, пока не установлена. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.

Проверка продолжается. Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко интернет-изданию «Подъём».

Как писал NEWS.ru, в полиции Санкт-Петербурга намерены провести проверку видео, на котором запечатлено, как сотрудник ОМОНа сильно бьёт женщину в живот в ходе несанкционированного митинга 23 января. Об этом заявлял начальник управления информации ГУ МВД по Северной столице Вячеслав Степченко.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, куда была доставлена женщина, сообщили, что пострадавшая чувствует себя хорошо, она отделалась лёгкой травмой.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По оценкам разных СМИ и организаций, в Москве на акцию в поддержку Навального пришли от 15 до 50 тысяч человек. В «Русской службе Би-би-си» демонстрацию назвали крупнейшей несанкционированной акцией протеста в России за последние десять лет.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».