Блюда из риса: рецепты быстрого приготовления Рассказываем, какие блюда можно приготовить из риса и фарша, делимся простыми рецептами блюд из риса

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Блюда из риса

Летом у многих людей пропадает желание подолгу стоять у кухонной плиты. Но отказываться от домашней еды тоже не стоит. Как быстро приготовить вкусные блюда из риса на завтрак, обед, полдник и ужин, расскажем в этой статье.

Сытные блюда из риса: рецепты с мясом и фаршем

Для приготовления блюд из риса и мяса лучше всего подходят классические рецепты. Отличный результат гарантирован даже новичку в кулинарии, если он будет следовать рецептурным рекомендациям.

Плов готовится из самых доступных продуктов. Главное, чтобы в доме был рис. Остальное — на усмотрение хозяйки. Можно приготовить блюдо с рисом и курицей, и оно тоже будет пловом. Успех кроется в деталях, то есть в наборе приправ и нюансах приготовления. Не скупитесь на репчатый лук, используйте длиннозерный рис (иначе сварите кашу с мясом) и добавляйте чеснок из расчета одна головка на одну порцию. В этом и последующих рецептах для приготовления блюд используется кипяченая или бутилированная вода.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Блюда из риса и мяса

Для приготовления плова потребуется

Длиннозерный рис — 500 г

Лук репчатый — 400 г (4-5 средних луковицы)

Вода — 500 мл

Растительное масло — 100 г

Мясо (курица, баранина, говяжья или свиная шейка) — 800–1000 г

Морковь — 300 г (два крупных корнеплода)

Куркума — 1 чайная ложка

Черный перец — 1 чайная ложка

Зира (кумин) — 1 чайная ложка

Перец чили — 1 чайная ложка

Барбарис — 1 столовая ложка

Соль — 1 столовая ложка

Лавровый лист — 4 листа

Вода — 500 мл

Чеснок — 4 головки

Рис тщательно промываем, заливаем холодной водой. Лук чистим, нарезаем кубиками. Казан или глубокую сковороду с толстым дном разогреваем. Вливаем растительное масло, через несколько секунд добавляем лук и жарим на сильном огне две-три минуты. В это время мясо нарезаем кубиками размером 3-4 см. Лук в казане перемешиваем. Добавляем нарезанное мясо и жарим на сильном огне три минуты. Морковь нарезаем соломкой и отправляем к мясу с луком. Всё перемешиваем. Продолжаем жарить на сильном огне еще три-четыре минуты. Затем добавляем куркуму, черный перец, зиру, перец чили, барбарис, соль, лавровый лист. Наливаем пол-литра воды. Всё перемешиваем и доводим до кипения. Закрываем казан крышкой и тушим мясо на слабом огне 10 минут. Из миски с рисом сливаем воду. Рис добавляем в казан и аккуратно распределяем по всему диаметру котла. Погружаем в кушанье головки чеснока. Закрываем казан крышкой и готовим на самом слабом огне 15 минут. После этого с помощью шумовки формируем из готовящегося плова горку. В «вершине» и на уплотненных «склонах» проделываем каналы. Закрываем казан крышкой и продолжаем готовить на самом медленном огне еще 10 минут. Готовый плов раскладываем по тарелкам вместе с головками чеснока и украшаем блюдо из риса и мяса зеленью.

Вкуснейшие «ёжики» — одно из самых популярных блюд из риса и фарша. Не путаем с тефтелями и мясными шариками, которые готовятся под соусом и почти не меняют свою форму. «Ёжики» потому так и называются, что по мере приготовления выпускают «иголки». Блюдо получается не только вкусным и питательным, но красивым. Для приготовления «ежиков» потребуются следующие ингредиенты:

Фото: shutterstock.com Блюда из риса с курицей

Фарш из свинины и говядины (в равных частях) — 400 г

Лук репчатый — 1 крупная луковица.

Небольшая морковь

Длиннозерный рис — 200 г

Молоко — 50 г

Растительное масло — 50 г

Вода — 100 г

Соль — 1 столовая ложка без горки

Перец — по вкусу

Мелконарезанный лук и натертую на мелкой терке морковь слегка бланшируем (заливаем кипятком, после чего горячую воду сливаем). Промытый рис и обработанные овощи добавляем в фарш и всё тщательно перемешиваем, перчим и солим. Понемногу вливаем молоко так, чтобы смесь слегка смягчилась. . Опять перемешиваем. Сковороду ставим на огонь, наливаем растительное масло. Из смеси риса и фарша формируем шарики и выкладываем на сковороду, оставляя между будущими «ёжиками» зазоры шириной около двух сантиметров. Аккуратно вливаем в сковороду немного воды, доводим до кипения, убавляем огонь. В процессе готовки подливаем воду по мере поглощения жидкости рисом. Когда шарики окончательно превратятся в «ежиков», готовим еще около трех минут под закрытой крышкой на самом медленном огне. Затем выключаем конфорку. «Ежики» раскладываем по тарелкам, украшаем блюдо рубленой зеленью.

Вкусные блюда из риса: рецепты для жаркого лета

Многие блюда из риса подходят на любой случай. Их названия говорят сами за себя. Рис с фруктами подают на сладкое, а с овощами — включают в диетическое меню. Если добавить яйца, то получится насыщенная белками и вместе с тем легкая для желудка еда.

Яичницу с рисом и овощами можно приготовить как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Если одновременно варить крупу и жарить овощи, то за стол можно садиться уже через пятнадцать-двадцать минут после того, как кастрюля с водой для варки риса поставлена на огонь. Летом яичницу с рисом и овощами имеет смысл приготовить утром, пока еще прохладно. Тогда не придется заниматься ужином, вернувшись домой с раскаленной солнцем улицы. Для приготовления блюда нужно взять:

Фото: shutterstock.com Блюда из риса: названия

Длиннозерный или среднезерный рис — 1 стакан (190 г)

Вода — 1 стакан

Яйца — 4 штуки

Крупный помидор

Половина болгарского перца

Морковь среднего размера

Растительное масло — 2 столовые ложки

Молотая паприка — половина чайной ложки

Соль — половина чайной ложки

Рубленый лук и укроп — по вкусу

Рис промываем, перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения, убавляем огонь и варим в течение 10 минут (до полного впитывания влаги). Овощи моем. Болгарский перец разрезаем, удаляем плодоножку и семена. Из помидора удаляем только плодоножку. Нарезаем овощи мелкими кубиками. Морковь чистим, нарезаем тонкой соломкой или натираем на терке. Сковороду ставим на огонь, наливаем растительное масло. Выкладываем измельченную морковь и обжариваем не среднем огне, помешивая, около двух минут. Добавляем перец, перемешиваем с морковью и продолжаем жарить три минуты. Далее выкладываем помидор, посыпаем содержимое сковороды паприкой, всё перемешиваем и жарим еще четыре минуты. Добавляем рис, все тщательно перемешиваем. Разбиваем четыре яйца. Усиливаем огонь до максимума. Всё энергично перемешиваем пока не схватится яичный белок. Затем огонь убавляем, сковороду закрываем крышкой. Через минуту выключаем плиту. Яичницу раскладываем по тарелкам.

Рис с яблоками, изюмом и корицей — это простой, полезный и низкокалорийный десерт на полдник или на ужин. Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Хорошо сочетается с холодным молоком, морсом. Для приготовления этого кушанья понадобится:

Фото: shutterstock.com Вкусные блюда из риса: рецепты

Круглозерный рис — 220 г (один стакан)

Два средних яблока — около 150 г

Изюм — 50 г (четверть стакана)

Оливковое масло — 3 столовых ложки

Коричневый сахар — 1 чайная ложка

Вода — 200 г

Шафран — по вкусу

Рис промываем, высыпаем на противень и слегка подсушиваем в духовке. В сотейник с толстым дном наливаем оливковое масло и разогреваем до появления аромата. Всыпаем подсушенный рис и обжариваем, непрерывно помешивая, пока зерна не впитают масло и не станут прозрачными. Изюм промываем, заливаем кипятком. Через десять минут воду сливаем, изюм просушиваем бумажными полотенцами. Поджаренный рис солим, посыпаем корицей и шафраном. Подливаем воду. Яблоки моем, разрезаем на четыре части, удаляем сердцевину. Четвертинки разрезаем пополам. Когда рис достигнет полуготовности, добавляем изюм, яблоки и коричневый сахар, вливаем немного воды, а когда она закипит, убавляем огонь до минимума. Через пять минут снимаем сотейник с плиты. Подаем кушанье на стол.

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