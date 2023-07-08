Ликер в домашних условиях: готовим вкусные напитки Расскажем, как приготовить простые ликеры из ягод, фруктов и других доступных ингредиентов

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Рецепты ликеров в домашних условиях

Ликер — это подслащенный алкогольный напиток на основе фруктов, ягод, трав, пряностей и других ароматных ингредиентов. Крепость колеблется от 15% до 75% в зависимости от типа напитка: они подразделяются на крепкие, десертные и крем-ликеры. В первых больше спирта и меньше сахара, в последних — наоборот. Традиционно ликеры используют в качестве дижестива, подают с чаем/кофе к десерту или добавляют в различные коктейли для увеличения палитры вкусов и ароматов. Сегодня расскажем, как приготовить в домашних условиях ликеры из водки и других доступных ингредиентов.

Как сделать домашний ликер на водке

Водка или спирт — основа практически всех рецептов домашних ликеров. От качества алкоголя будет зависеть вкус и аромат готового продукта, следовательно, на этом ингредиенте лучше не экономить. Если вы хотите сделать основу из самогона собственного приготовления, то перегоните его минимум два-три раза и убедитесь, что посторонний запах и привкус отсутствуют. Домашние ликеры на водке готовятся быстро из подручных продуктов.

Молочно-яичный ликер

· Водка — 400 мл,

· Сливки — 200 мл (чем выше жирность, тем гуще и калорийнее будет напиток),

· Желток яйца — 2 шт,

· Сахарный песок — 0,5 стакана,

· Ванилин — по вкусу.

Желтки перебить со сливками и сахарным песком до однородной массы, не превращая в пену. Влить водку, положить ванилин, перемешать, расфасовать по бутылкам. Оставить в холодильнике минимум на ночь. Разливать, процеживая через ситечко.

Фото: shutterstock.com Рецепты ликеров из водки

Ликер «Бейлиз» в домашних условиях

· Водка (можно заменить на виски) — 400 мл,

· Сливки жирностью 20-30% — 220 мл,

· Молоко сгущенное — 300 грамм,

· Кофе натуральный — 75 мл,

· Ванилин — по вкусу.

В чашу блендера вылить сливки, сгущенку, кофе и водку. Перемешать до однородности и добавить ванилин. Убрать на ночь в холодильник. Есть несколько нюансов. Первый: чем жирнее сливки, тем более тягучим получится ликер. Если нужно снизить калорийность, берите 10%. Второе: если заменить водку бурбоном, вкус напитка ощутимо изменится. Попробуйте обе версии и найдите свою. Третье: кофе должен быть зерновым и свежесваренным, остывшим до комнатной температуры. Растворимый испортит вкус.

Простые ликеры в домашних условиях: минимум ингредиентов

Простые домашние ликеры созданы для тех, кто хочет получить большое количество вкусного напитка при минимуме временных и финансовых затрат. Но стоит помнить, что сразу употреблять такие напитки нельзя: им все равно нужно будет настояться.

Мятный домашний ликер

· Листья свежей мяты — 10-15 грамм,

· Водка — 500 мл,

· Сахарный песок — 150 грамм,

· Вода — 1 стакан.

Фото: shutterstock.com Ликер в домашних условиях

Мяту можно брать перечную или садовую, вместе со стеблями — они дают больше аромата. Листья помещаем в плотно закрывающуюся емкость, заливаем водкой. Оставляем в темноте при комнатной температуре на 10 суток, встряхивая каждый день. Затем процеживаем через марлю. Готовим сахарный сироп, остужаем и добавляем в мятную настойку. Фасуем по бутылкам и убираем на ночь в холодильник. Храниться этот ликер может до двух лет.

Анисовый ликер: домашний рецепт

· Семена аниса — 40 грамм,

· Водка — 1 литр,

· Сахарный песок — 150 грамм,

· Вода — 200 мл.

В разогретый сотейник высыпать толченые семена аниса и прогреть их буквально полминуты, все время помешивая. Поместить в эту же емкость воду и сахар, приготовить сироп. Немного охладить и влить водку, тщательно перемешать. Остудить полностью с закрытой крышкой, отфильтровать и расфасовать по бутылкам. Оставить в холодильнике минимум на сутки.

Рецепт ликера в домашних условиях из фруктов и ягод

Домашний ликер из вишни

· Ягоды вишни — 600 грамм,

· Водка — 500 мл,

· Сахар-песок — 300 грамм,

· Вода — 300 мл.

Фото: shutterstock.com Домашний ликер

В сотейнике довести до кипения смесь воды с сахара. В каждой вишне сделать несколько отверстий при помощи зубочистки в нескольких местах, положить ягоды в сироп и кипятить 10 минут. Остудить, перелить в емкость и добавить водку. Настаивать 10-14 дней в темноте и прохладе. Отфильтровать и расфасовать.

Домашний клубничный ликер

· Ягоды клубники — 1 кг,

· Водка — 500 мл,

· Сахар-песок — 500 грамм,

· Вода — 500 мл.

Клубнику высыпать в емкость и залить водкой, настоять 3-4 дня. Настойку процедить. В сотейнике воду с сахаром довести до кипения и положить туда ягоды, варить 10 минут. Если клубника не разварилась в пюре, слегка потолочь. Откинуть кашицу на дуршлаг, проложив 3-4 слоя марли, дать стечь всему сиропу. Смешать его с клубничной водкой, расфасовать по бутылкам, настоять 7-10 дней.

Апельсиновый ликер в домашних условиях

· Сочные апельсины — 5 штук,

· Водка — 500 мл,

· Сахар-песок — 500 грамм,

· Вода — 500 мл.

Апельсины ошпарить кипятком и аккуратно снять цедру. Смешать с водкой и оставить на 3-5 дней, процедить. Из апельсинов выжать сок, смешать с водой и сахаром, приготовить сироп. Соединить его с настойкой на цедре и расфасовать по бутылкам. Держать в холодильнике.

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