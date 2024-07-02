3 рецепта освежающего домашнего лимонада: с лимоном, апельсином и арбузом

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3 рецепта домашнего лимонада

Хотите освежиться в жаркий летний день? Фруктовый лимонад — идеальное решение. Приводим 3 рецепта лимонада, который можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

Классический лимонад из лимонов и мяты

Начнем с классического рецепта. Вам понадобятся:

лимоны — 4–5 шт;

мята — пучок;

сахар — 300 г или по вкусу;

вода — 2,5 л;

лед для подачи.

Выжмите лимоны, процедите сок через сито, чтобы избавиться от косточек. Сахар высыпьте в сотейник, залейте 250 мл воды и нагрейте на среднем огне. Когда сахар растворится, влейте сироп в лимонный сок. Залейте остатком воды, добавьте мяту, перемешайте. Охладите в холодильнике, при желании добавьте лед перед подачей.

время приготовления — 1 час.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Лимонад с мятой

Лимонад из апельсинов и лимонов без сахара

Любителям цитрусовых понравится лимонад из апельсинов. Возьмите:

апельсины — 6–8 шт;

лимоны — 2 шт.;

воду — 1,5–2 л;

жидкий мед — 70 г или по вкусу;

лед для подачи.

Выжмите цитрусовые, процедите сок через сито и перелейте в графин. Добавьте к нему мед, перемешивайте до растворения, уберите смесь в холодильник на 2 часа. После охлаждения залейте сок с медом холодной водой, хорошо размешайте и разлейте по бокалам. При желании добавьте лед.

время приготовления — 2,5 часа.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Лимонад из апельсинов и лимонов

Лимонад из арбуза

Лимонад из арбуза не только прекрасно освежает, но и подходит для диеты: он содержит минимум калорий. Вам понадобятся:

арбуз — 0,5 кг;

лимон — 1 шт.;

вода — 1 л;

жидкий мед по желанию;

лед для подачи.

Нарежьте арбуз кубиками, удалите косточки, выложите мякоть в блендер и взбейте. Процедите пюре через мелкое сито, чтобы отделить сок. Перелейте жидкость в графин. Выжмите лимон, перелейте сок к арбузу. При желании добавьте жидкий мед, залейте водой, перемешайте. Уберите лимонад в холодильник, чтобы он охладился. Разлейте по бокалам, при желании добавив лед.

время приготовления — 30 минут.

Это была подборка 3 рецептов лимонада в домашних условиях. Сделать освежающий напиток совсем несложно, так что непременно порадуйте себя в жаркий день.

Ранее мы рассказали, как приготовить домашний лимонад с клубникой.

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