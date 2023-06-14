Врач объяснил, почему нельзя заниматься спортом после еды Врач Гинзбург предупредил о риске смещения желудка при занятии спортом после еды

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Лучше отказаться от физических нагрузок сразу после еды, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он пояснил «Москве 24», что активные занятия спортом, особенно силовыми видами или единоборствами, могут негативно отразиться на здоровье, если начинать тренировки сразу после приема пищи. Желудок оказывается переполнен, из-за чего появляется риск его смещения или ущемления при физических нагрузках.

После еды желудок переполнен, и во время занятий спортом возможны какие-то его смещения, ущемления, — уточнил врач.

Диетолог подчеркнул, что после обеда, ужина или перекуса также не стоит ложиться спать. По словам специалиста, при таких условиях значительно снижается качество сна.

Если это сделать сразу после еды, то снижается качество сна. То есть в принципе спать-то можно, просто сон будет плохой, — заключил Гинзбург.

Диетолог Мария Волынкина ранее рассказала, что при переходе на ЗОЖ следует соблюдать несколько простых правил. По ее словам, в первую очередь важно получать удовольствие от процесса и не останавливаться, даже если изначально не будет виден результат. Кроме того, специалист рекомендовала не вставать на весы каждый день, уточнив, что достаточно делать это раз в месяц.