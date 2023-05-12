Овощи на гриле: рецепты на все случаи жизни Рассказываем, как приготовить овощной шашлык разными способами

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Начало весны — самое время для шашлыков. Но не все едят мясо, да и гарнир к нему тоже нужен. Лучше всего для этой цели подойдут овощи на гриле. Рецепты довольно просты, а приготовить их можно и на углях, и в электрошашлычнице, и на специальной сковороде-гриль. Расскажем о самых простых и вкусных способах.

Первое, с чего нужно начать приготовление овощей на гриле, — рецепт маринада. Самый простой из них состоит всего из трех ингредиентов:

соль

1 часть сока лимона

3 части растительного масла

Он идеально подходит для баклажанов, кабачков, сладкого перца. А вот для томатов лимон лучше исключить, так как помидоры и так кисловатые. Овощи не нужно долго мариновать, достаточно 15–20 минут.

Шампиньоны — еще один прекрасный продукт для приготовления на гриле. Чтобы сделать маринад для грибов, достаточно смешать:

1 часть соевого соуса

3 части майонеза

пряные травы — по вкусу

В этом же составе можно замариновать соцветия брокколи или цветной капусты. Подготовленные овощи легко приготовить любым доступным способом.

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Овощи гриль в духовке: рецепт

Если на природу выехать возможности нет, то можно повторить рецепт овощей на гриле в домашних условиях. Для этого вам понадобится обыкновенная духовка с решеткой, в идеале, если там есть режим «гриль» и/или «конвекция». Под овощи нужно поместить противень, чтобы сок стекал в него.

Кабачки и баклажаны нужно нарезать на шайбы толщиной 1,5–2 см. Томаты лучше запекать целиком, поэтому выбирать нужно мелкие плоды или в крайнем случае разрезать пополам. Болгарский перец обычно режут на крупные квадратные куски, а шампиньоны укладывают, не нарезая, шляпкой вниз, чтобы не вытекал сок.

Замаринованные овощи нужно уложить на предварительно смазанную жиром или маслом решетку, а затем поместить в нагретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут. Цукини будут готовиться меньше, а капуста и грибы — чуть дольше, поэтому в одну партию лучше отправлять одинаковые овощи.

Рецепт овощей на сковороде-гриль

Для тех, у кого есть специальная сковородка, существует свой рецепт овощей на гриле в домашних условиях. Несомненный плюс такой посуды в том, что можно в любой момент снять готовый кусочек с огня, что довольно сложно в духовом шкафу. Поэтому можно жарить все разом.

Нарезка для сковороды-гриль отличается от шашлычной, так как ломтики должны готовиться очень быстро. Поэтому баклажаны и кабачки нарезают вдоль на тонкие пластины с помощью специального слайсера или обычной овощечистки. Лук нарезают шайбами и разделяют на отдельные колечки.

Хорошо, если в комплект к сковороде идет специальная тяжелая крышка с такими же углублениями, как на дне. Тогда овощи будут жариться быстрее, а также можно приготовить и более крупные продукты: соцветия брокколи или цельные шампиньоны. Маринад для приготовления таким способом должен содержать растительное масло.

Сковороду предварительно нужно раскалить на максимальном огне с закрытой крышкой, чтобы она нагрелась тоже. Затем убавить пламя до среднего, а поверхность смазать жиром. Поместить продукты на гриль и прижать. Снимать по готовности, когда овощи станут мягкими.

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Овощи гриль на мангале: рецепт

Для приготовления овощей на мангале можно использовать как решетку, так и шпажки. В первом случае нужно нарезать плоды кусками одинаковой толщины, чтобы они не болтались внутри. На шампурах одновременно можно жарить разные овощи, но главное, чтобы у них было одно время приготовления. К примеру, на одну шпажку можно надеть томат черри, шайбы баклажана и кабачка (их нужно протыкать через кожуру, а не по центру), кусок болгарского перца. Шампиньоны можно перемежать кольцами лука подходящего диаметра или кусочками бекона. Так блюдо получится сытнее.

Но есть и такие овощи, которые сначала заворачивают в фольгу и запекают над углями, а затем снимают и задают красивую корочку. Это картошка, брокколи, цветная капуста, кукуруза. На открытом огне они попросту сгорят сверху, а внутри останутся сырыми. Нанизав эти овощи на шпажку, нужно смазать фольгу маслом, обернуть шпажки на манер конфеты и подержать над несильным огнем 15–20 минут.

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