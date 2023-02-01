Назван лучший десерт для диабетиков Диетолог Дианова посоветовала запеченные яблоки в качестве десерта диабетикам

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Запеченные яблоки, айва или груша являются лучшим десертом для больных диабетом, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Эксперт рассказала «Москве 24», что к запеченным фруктам можно добавлять молотые орехи или урбеч (ореховая паста), что поможет избежать резких скачков сахара.

Идеальными фруктами являются айва, груша и яблоко. Я бы их не стала есть в свежем виде, а запекла. Так они естественным образом становятся слаще и совершенно не вредят здоровью. Для того чтобы это стало полноценным десертом, я бы добавила урбеч. Это молотые семена либо орехи. Можно еще посыпать десерт корицей, — пояснила диетолог.

Специалист посоветовала диабетикам отказаться от тех десертов, в которых содержится добавленный сахар. По ее словам, лучше употреблять только натуральную сладость из фруктов, а если добавить к запеченным фруктам орехи, то благодаря их белково-жировым компонентам такой десерт не даст подскочить уровню сахара в крови.

Врач-диетолог Марьям Джутова ранее порекомендовала ограничить дневную дозу сахара до 50 граммов в день, что составляет около 9,8 чайной ложки. В случае наличия предрасположенности к хроническим заболеваниям надо ограничить норму до 30 граммов.