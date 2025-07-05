Ужин в одной кастрюле: собираем прованское рагу — ресторанный уровень!

Рагу по-провански — сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле. Нежное мясо, ароматные овощи и прованские травы создают неповторимый вкус. Идеальный вариант для семейного ужина без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- кабачок — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- бульон — 200 мл.
Приготовление:
- Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки.
- Лук и чеснок пассеровать до прозрачности.
- Добавить нарезанные овощи, обжарить 5 минут.
- Посыпать прованскими травами, посолить, поперчить.
- Влить бульон, тушить под крышкой 40 минут.
Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Ароматное, сытное и очень вкусное — такое рагу станет любимым блюдом в вашем меню!
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