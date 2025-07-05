Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 09:26

Ужин в одной кастрюле: собираем прованское рагу — ресторанный уровень!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу по-провански — сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле. Нежное мясо, ароматные овощи и прованские травы создают неповторимый вкус. Идеальный вариант для семейного ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • кабачок — 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • бульон — 200 мл.

Приготовление:

  1. Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки.
  2. Лук и чеснок пассеровать до прозрачности.
  3. Добавить нарезанные овощи, обжарить 5 минут.
  4. Посыпать прованскими травами, посолить, поперчить.
  5. Влить бульон, тушить под крышкой 40 минут.

Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Ароматное, сытное и очень вкусное — такое рагу станет любимым блюдом в вашем меню!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.