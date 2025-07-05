Ужин в одной кастрюле: собираем прованское рагу — ресторанный уровень!

Ужин в одной кастрюле: собираем прованское рагу — ресторанный уровень!

Рагу по-провански — сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле. Нежное мясо, ароматные овощи и прованские травы создают неповторимый вкус. Идеальный вариант для семейного ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

кабачок — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

бульон — 200 мл.

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки. Лук и чеснок пассеровать до прозрачности. Добавить нарезанные овощи, обжарить 5 минут. Посыпать прованскими травами, посолить, поперчить. Влить бульон, тушить под крышкой 40 минут.

Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Ароматное, сытное и очень вкусное — такое рагу станет любимым блюдом в вашем меню!

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