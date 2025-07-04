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04 июля 2025 в 20:00

Рецепт выходного дня: булгур с фрикадельками в горшочке — за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур с фрикадельками и овощами в горшочке — это ароматное и сытное блюдо, которое покорит вас своим вкусом и простотой приготовления. Сочетание нежной крупы, сочных фрикаделек и свежих овощей создает неповторимую гармонию вкусов, а глиняный горшочек придает блюду особый колорит.

Для приготовления вам понадобится 80 граммов булгура, 150 граммов домашнего фарша, один болгарский перец, морковь, репчатый лук, помидор, гранулированный чеснок и специи по вкусу. Сначала нужно подготовить фрикадельки, добавив в фарш измельченный лук. Булгур промываем и выкладываем в горшочки. Морковь нарезаем полукольцами, лук шинкуем, перец режем брусочками, помидор — кубиками. Все овощи распределяем по горшочкам.

Посыпаем содержимое сухим чесноком, солим и перчим. Выкладываем сверху фрикадельки и заливаем водой так, чтобы она была чуть ниже уровня мясных шариков. Накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на один час. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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