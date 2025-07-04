Рецепт выходного дня: булгур с фрикадельками в горшочке — за 30 минут!

Булгур с фрикадельками и овощами в горшочке — это ароматное и сытное блюдо, которое покорит вас своим вкусом и простотой приготовления. Сочетание нежной крупы, сочных фрикаделек и свежих овощей создает неповторимую гармонию вкусов, а глиняный горшочек придает блюду особый колорит.

Для приготовления вам понадобится 80 граммов булгура, 150 граммов домашнего фарша, один болгарский перец, морковь, репчатый лук, помидор, гранулированный чеснок и специи по вкусу. Сначала нужно подготовить фрикадельки, добавив в фарш измельченный лук. Булгур промываем и выкладываем в горшочки. Морковь нарезаем полукольцами, лук шинкуем, перец режем брусочками, помидор — кубиками. Все овощи распределяем по горшочкам.

Посыпаем содержимое сухим чесноком, солим и перчим. Выкладываем сверху фрикадельки и заливаем водой так, чтобы она была чуть ниже уровня мясных шариков. Накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на один час. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочную куриную запеканку с шампиньонами.