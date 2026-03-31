Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из фарша: ужин без хлопот

Беру фарш, лук и сыр и вместо привычного мяса по-французски готовлю сочные стожки, которые получаются нежнее, ароматнее и готовятся вдвое быстрее.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, сочные котлетки с хрустящей корочкой, внутри — расплавленный сыр и золотистый лук, а сверху — нежная шапочка из майонеза и сыра, которая запекается до аппетитного румянца.

Для приготовления вам понадобится: 600 г мясного фарша (свинина или смесь), 2 луковицы, 150 г твердого сыра, 2 столовые ложки майонеза, 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук нарежьте мелкими кубиками, половину обжарьте до золотистого цвета, половину оставьте сырым. Фарш смешайте с обжаренным луком, яйцом, сухарями, солью и перцем, хорошо вымесите. Сформируйте 4–6 круглых котлет, слегка приплюсните. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте стожки с двух сторон до румяной корочки.

Выложите их в форму для запекания. На каждую котлету положите немного сырого лука, смажьте майонезом, щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при 180°С 15–20 минут до золотистой сырной шапки. Подавайте горячими — такие стожки сочные, сытные и намного интереснее классического мяса по-французски.

Мария Левицкая
