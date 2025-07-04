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04 июля 2025 в 19:52

Куриные шницели с хрустом — простой рецепт идеальной панировки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шницели с хрустящей панировкой — простое и беспроигрышное блюдо. Золотистая корочка снаружи, сочное мясо внутри — такой ужин понравится всем. Готовится быстро, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты:

  • куриные шницели — 500–700 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 0,5 стакана;
  • панировочные сухари — 0,5 стакана;
  • пармезан — по желанию;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Шницели промыть, обсушить, посолить и поперчить.
  2. Обвалять в муке, затем в яйце, потом в сухарях.
  3. Для вкуса добавить в панировку пармезан или зелень.
  4. Разогреть масло на сковороде.
  5. Обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать горячими с любимым гарниром. Хрустящие, сочные и очень вкусные — такие шницели станут частым гостем на вашем столе!

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еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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