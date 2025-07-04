Куриные шницели с хрустом — простой рецепт идеальной панировки

Куриные шницели с хрустящей панировкой — простое и беспроигрышное блюдо. Золотистая корочка снаружи, сочное мясо внутри — такой ужин понравится всем. Готовится быстро, а результат превосходит ожидания.
Ингредиенты:
- куриные шницели — 500–700 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 0,5 стакана;
- панировочные сухари — 0,5 стакана;
- пармезан — по желанию;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- Шницели промыть, обсушить, посолить и поперчить.
- Обвалять в муке, затем в яйце, потом в сухарях.
- Для вкуса добавить в панировку пармезан или зелень.
- Разогреть масло на сковороде.
- Обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавать горячими с любимым гарниром. Хрустящие, сочные и очень вкусные — такие шницели станут частым гостем на вашем столе!
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