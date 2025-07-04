Куриные шницели с хрустом — простой рецепт идеальной панировки

Куриные шницели с хрустящей панировкой — простое и беспроигрышное блюдо. Золотистая корочка снаружи, сочное мясо внутри — такой ужин понравится всем. Готовится быстро, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты:

куриные шницели — 500–700 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 0,5 стакана;

панировочные сухари — 0,5 стакана;

пармезан — по желанию;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление:

Шницели промыть, обсушить, посолить и поперчить. Обвалять в муке, затем в яйце, потом в сухарях. Для вкуса добавить в панировку пармезан или зелень. Разогреть масло на сковороде. Обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать горячими с любимым гарниром. Хрустящие, сочные и очень вкусные — такие шницели станут частым гостем на вашем столе!

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