Стало известно о попытках Израиля скрыть попадание ракет в важные объекты The Daily Telegraph: Израиль скрыл попадание иранских ракет по пяти объектам

Израильские власти скрыли факт успешного попадания иранских ракет по пяти военным объектам страны, включая крупную авиабазу, следует из анализа спутниковых снимков университета штата Орегон, опубликованного The Daily Telegraph. Между тем шесть иранских ракет поразили стратегические цели на севере, юге и в центре Израиля — среди них оказались центр сбора разведданных и логистическая база.

По данным издания, за 12 дней эскалации Иран атаковал свыше 40 объектов израильской инфраструктуры. Официальные представители Армии обороны Израиля отказались подтверждать информацию о прямых попаданиях, ограничившись заявлением о сохранении «функциональной преемственности всех подразделений». При этом, как сказано в публикации, совместные усилия израильской и американской ПВО позволили перехватить лишь около 84% ракет.

Ранее замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи заявил, что ждет ответа от США на вопрос о том, проявит ли страна агрессию против Тегерана во время переговоров по ядерной программе. При этом даты диалога и его формат пока не согласованы, добавил министр.