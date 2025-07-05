Стало известно об аварии с участием Mercedes одной из богатейших женщин РФ

Стало известно об аварии с участием Mercedes одной из богатейших женщин РФ Baza: в Москве перевернулся Mercedes одной из богатейших женщин России Филевой

Telegram-канал Baza сообщает, что на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием внедорожника Mercedes, который принадлежит одной из богатейших женщин России Марии Филевой. По данным источника, авария произошла на пересечении Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы.

Как говорится в материале, в результате столкновения с двумя иномарками внедорожник перевернулся, а находившийся за рулем 23-летний водитель попал в больницу. Канал отмечает, что на данный момент неизвестно, находилась ли в машине в момент аварии сама Филева.

По информации Forbes, 25-летняя Филева — гендиректор компании «Коллаб Ворлд» и держатель 25% акций группы компаний S7 Group, главным акционером которой является ее отец Владислав Филев. Издание уточняет, что еще четверть акций держит ее сестра — Татьяна Филева.

Как сообщили NEWS.ru источники, связанные с компанией S7 Group, Филевой в автомобиле не было.

Акционер S7 Group Мария Филева не находилась в указанном в публикациях автомобиле, — уточнили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное ДТП с масштабным возгоранием. Столкновение нескольких автомобилей привело к пожару, огнем оказались охвачены семь транспортных средств.