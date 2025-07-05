Адвокат рассказал, возбудят ли уголовное дело после драки Смолова

Уголовное дело могут возбудить на фоне публикации видео, на кадрах которого человек, похожий на футболиста Федора Смолова, подрался с посетителями одного из московских кафе, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, статья может быть связана с причинением вреда здоровью.

По его словам, очень часто после драк или потасовок, когда вред здоровью неочевиден, среди потерпевших нет влиятельных лиц, а ситуация не получила общественного резонанса, потерпевшие, даже подав заявление в полицию, в итоге получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причем зачастую не проводится даже минимально значимая проверка, подчеркнул Жорин.

В данном случае именно этим объясняется факт получения потерпевшими постановления об отказе в возбуждении уголовного дела — это, к сожалению, типичная история. После того как ситуация получила широкий общественный резонанс, я считаю, что с высокой долей вероятности уголовное дело все-таки возбудят. Скорее всего, по статье, связанной с причинением вреда здоровью, — добавил Жорин.

Кроме того, важным будет мотив произошедшего конфликта: возник ли он на почве личной неприязни, был ли обусловлен хулиганскими побуждениями или, возможно, содержал признаки национальной розни, объяснил Жорин. Если кто-то из участников конфликта высказывался оскорбительно по национальному признаку, это также может повлиять на квалификацию и повлечь ужесточение ответственности, отметил адвокат.

Если Смолов подаст заявление в правоохранительные органы, будет проведена проверка, и если будут установлены лица, которые ему писали, необходимо будет выяснить, кто это и каков мотив. Если это посторонние лица, получившие доступ к видео и требовавшие деньги под угрозой распространения позорящей информации, то это может квалифицироваться как вымогательство — с соответствующими последствиями вплоть до серьезного уголовного наказания, — отметил Жорин.

Если же это были сами потерпевшие, которые таким образом пытались примириться или получить компенсацию за вред здоровью или моральный ущерб, то состава преступления в действиях, возможно, не будет, и уголовное дело по этому факту возбуждено не будет, подытожил Жорин.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вступил в словесную перепалку с двумя посетителями кафе на Большой Никитской. Это место известно тем, что в 2018 году здесь произошел скандал с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.