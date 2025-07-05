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05 июля 2025 в 13:58

«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Игроки «Челси» перед матчем с «Палмейрасом» Игроки «Челси» перед матчем с «Палмейрасом» Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

«Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира, одержав победу над бразильским «Палмейрасом» со счетом 2:1, сообщается на сайте лондонской команды. Матч в Филадельфии начался с гола Коула Палмера на 16-й минуте, но бразильцы сравняли счет во втором тайме. Решающий мяч пришел на 83-й минуте — удар англичан рикошетом от вратаря завершился автоголом.

Теперь «Челси» ждет полуфинальная встреча с другим бразильским клубом — «Флуминенсе». Игра состоится 8 июля в Ист-Ратерфорде.

Ранее стало известно, что английский «Ливерпуль» совершил самый дорогой трансфер в истории британского футбола, подписав соглашение с полузащитником сборной Германии Флорианом Вирцем из «Байера». Сумма сделки достигла €130 миллионов.

Между тем глава совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб не состоится. Причиной провала переговоров стало отсутствие консенсуса между клубом и самим футболистом, а также его представителем. Менеджеры футболиста потребовали у клуба из Санкт-Петербурга около €3 млн (почти 273 млн рублей) в год, однако в «Зените» готовы предложить лишь €2,2 млн (около 200 млн рублей).

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