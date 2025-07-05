Стало известно о роскошной американской вилле главы Минобороны Украины «Страна.ua»: семья Умерова живет в доме с бассейном и картинной галереей в США

Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в элитном доме с бассейном и картинной галереей во Флориде (США), сообщила руководитель Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк. По ее словам, которые передает украинское издание «Страна.ua», в особняке живут все трое детей министра, его жена, брат и отец.

Семья министра обороны — все его трое детей, жена, брат и отец — не живет на Украине. Она живет во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых, — отметила Каленюк.

Каленюк решила озвучить информацию о роскошной жизни Умерова на фоне критики в сторону Минобороны за провал борьбы с российскими дронами. Она поиронизировала, что украинского министра не беспокоит данная проблема, так как его семья находится по другую сторону Атлантики.

Ранее Умеров заявлял, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.